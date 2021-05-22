World Athletics одобрила нейтральные статусы на международные старты 23 легкоатлетам РФ

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила статусы нейтральных атлетов на международных стартах 2021 года для еще 23 спортсменов РФ.

Напомним, ранее разрешение на выступление в международных турнирах получили четыре российских легкоатлета - Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Аксана Гатауллина, сообщается на сайте организации.

Совет World Athletics в марте вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях. В том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах.

Ранее сообщалось, что Япония намерена провести Олимпиаду летом, несмотря на пандемию коронавируса.

Она пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Отмечалось, что она должна стать самой масштабной по числу видов спорта - их насчитывается 33, а также по категориям - 339.