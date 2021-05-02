«Смертию смерть поправ»: как в России встретили праздник светлого Христова Воскресения

В Храме Христа Спасителя тысячи верующих. Они приехали из разных городов и даже государств, чтобы торжественную Пасхальную службу провести в главном храме страны. Прошлый год был очень непростым. Во время пандемии в день Рождества Христова люди сидели дома, церкви были закрыты для прихожан. Но мы справились - говорит в своем обращении патриарх Кирилл. И теперь мы можем вновь встречать один из главных христианских праздников вместе.

«Сегодня мы слышим шум, шум от наполняющего храм народа. И радуется сердце. Что-то все-таки произошло за этот год. И в первую очередь, несмотря на то, что еще остается угроза заражения коронавирусной инфекцией, она постепенно отступает. Под натиском общих усилий и врачей, и властей, и каждого из нас», - заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

На всенощной в Храме Христа Спасителя стоит и Владимир Путин. Каждый год он встречает Пасху именно в этих стенах. Традицию нарушил лишь однажды, и то вынужденно - в прошлом году во время пандемии. Тогда он поставил свечку в часовне на территории своей резиденции. Президент поздравляет страну с этим великим праздником. Вера - это то, что объединяет нас всех.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», - говорится в сообщении президента.

Этот праздник наполнен особыми, присущими только ему символами. Белые цветы у главной иконы храма - символ чистоты нашей веры. Важное значение имеет и одежда священнослужителей. Во время литургии они меняют белые одеяния на красные. Это цвет христовой крови, пролитой за каждой из нас, цвет, что обозначает победу жизни над смертью. По преданию, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию возвестить о Христовом Воскресении. Он не поверил. И тогда яйцо, что Магдалина принесла с собой, стало красным, приняло цвет крови Спасителя.

«Христос воскрес!». Эти главные слова пасхальной молитвы сегодня звучат не только на церковнославянском. Арабский, греческий, итальянский, немецкий, французский – отрывки из Евангелие читают на разных языках. И так делают только раз в году.

На балконе храма Христа Спасителя лучшие церковные голоса России. Несколько хоров объединили в один - сводный. И теперь под огромным 100-метровым куполом раздается громогласное: «Воскресение Твое, Христе Спасе наш» - это особые песнопения, которые звучат только во время Пасхальных праздников.

Празднованию Пасхи предшествует главное чудо - схождение благодатного огня. Что уже много веков в этот день происходит здесь, в Храме гроба Господня в Иерусалиме, на том месте, где был погребен Христос. Его ждут миллионы верующих по всему миру. Они забывают о противоречиях, конфликтах, молятся вместе, чтобы Бог послал им этот знак.

Отсюда Благодатный огонь отправляется в путешествие по разным городам и странам. 4000 километров до России. И вот за несколько часов до начала Всенощной он уже в Подмосковном аэропорту Внуково.

«По ставшей уже традиции наши паломники. Вернувшиеся сегодня из Иерусалима привезли благодатный огонь от гроба Господня, каковым мы возжгли эти свечи и огонь этот будет раздан всем, кто пожелает!», - заявил Патриарх.

Благодатный огонь в эту ночь зажигается в сотнях российских храмов. Впервые он засиял в Подмосковном Парке «Патриот», в Главном храме Вооруженных сил. Это величественное здание по своим размерам практически не уступает Храму Христа Спасителя.

Все, кто причастен к этому событию, несомненно запомнят его надолго. Меньше года назад в главном парке «Патриот» открыли этот грандиозный храм - Главный Храм Вооруженных Сил. И вот уже здесь проходит первая Пасхальная служба. И тысячи людей в один голос повторяют: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».

Те, кто всегда стоял за веру и Отечество, здесь точно в своей стихии - на стеклянных витражах воинские ордена и медали. На фресках - святые-полководцы: от Александра Невского до Федора Ушакова. Этот храм - детище Сергея Шойгу. Министр обороны следил за его строительством, участвовал в создании его концепции. И эту Пасхальную службу он встречает здесь, вместе со своими заместителями.

Владимир, Калуга, Москва, Петербург – у каждого них своя неповторимая история – не только веры, а еще семьи и, конечно, Победы. В первую очередь ей этот храм и посвящен.

После того, как в храме гаснет свет и верующие зажигают лампады с благодатным огнем, они ненадолго покидают стены храма. Чтобы принять участие в одном из главных таинств этой всенощной службы.

Пожалуй, самая красивая часть службы - Крестный ход. И это важный символ.Каждый верующий готов идти по стопам Христа. В руках у них лампады. В каждой - частица благодатного огня. Люди в погонах говорят: в эту ночь они молятся о мире. И во многом спокойствие этого мира зависит именно от них. Это праздник семейный, духовный. Праздник светлого Христова Воскресения как символ возрождения жизни, символ любви, символ веры.

Это, действительно, праздник от сердца, от души, когда мы все понимаем, что рядом с нами Бог, когда мы можем сказать приятные слова друг другу, порадоваться друг за друга. Встретиться с близкими.

География наших военных частей намного шире, чем география России. Этот светлый праздник наши военнослужащие встречают и в кирзиском Канте, и в Душанбе, на 201-й базе, и в Нагорном Карабахе, и в Сирии. На авиабазе Хмеймим, близ Латакии российские летчики идут крестным ходом вокруг полевого храма Пророка Божия Илии.

Православный мир это пять континентов и почти 250 миллионов верующих по всему миру. В наше непростое время – вера один из столпов, на котором стоим мы все и который всех нас объединяет.

На Украине и в Белоруссии, в Сербии и Греции идут торжественные службы. Даже на борту МКС наш экипаж встречает этот светлый праздник. На связь с российскими космонавтами выходит Патриарх Кирилл. Когда он общался с ними в прошлый раз, на Рождество, признался: когда-то тоже мечтал покорить космос.

«Иногда меня спрашивают: "А где помощь божия, как мы ее можем определить? Где она?". Когда наши знания, наш опыт, наша подготовка в том числе сопровождаются помощью Божией, вот тогда у нас и получается удача. Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы помощь Божия пребывала с вами!», - сказал космонавтам Патриарх.

Вместе мы можем многое – напоминают нам эти пасхальные дни. Первая неделя после Воскресения Христова называется Великой Седмицей. В это время принято жертвовать деньги на благотворительность, помогать ближним. Делать то главное, чему нас собственным примером учил Христос.