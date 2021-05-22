Путин заявил, что знания вновь должны стать одной из важнейших ценностей общества

Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной. Это и является ключевой целью общества «Знание», сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам марафона «Новое знание».

Глава государства напомнил, что общество «Знание» было учреждено после Второй мировой войны - в 1947 году, когда страна начала возвращаться к нормальной жизни. Тогда оно давало молодежи ориентиры в выборе жизненного пути и сделало стремление к знанию признанной ценностью общества, воспитав тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечивали лидерство нашей страны на международной арене, в том числе, в таких сферах, как атом и мирный космос, отметил президент.

По словам Путина, сегодня перед Россией стоят похожие задачи, их определили новые технологические уклады и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а также быстрота изменений в окружающем мире.

«Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной. И это ключевая цель общества "Знание". Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий живого общения не заменит ничего, а наставничество «всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». В связи с этим, заявил Путин, принципиально важно, чтобы постоянным участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки и искусства.