Психолог оценила пользу игрушек симпл-димпл и поп-ит для детей

Психолог Алиса Метелина рассказала о новых антистресс-игрушках симпл-димпл и поп-ит для детей. По словам эксперта, данная вещь позволяет снять психологическое напряжение, которое может быть связано со многими факторами.

«Эта игрушка с эффектом воздуха. Она с одной стороны впуклая, а с другой выпуклая. Нажимаешь на кружочки - она проваливается. Переворачиваешь - делаешь тоже самое. Когда человек что-то давит, хоть такую игрушку, хоть прыщ на своем лице, таким образом он может снимать напряженность», - отметила психолог.

В свою очередь, как отметила эксперт, тревожность может быть связана с чем угодно. Такие игрушки, где надо что-то давить, переворачивать, нажимать снимает психологическое напряжение.

«Отчасти это похоже на четки. Механические действия повторения чего-то у людей помогают тревожным людям», - подчеркнула психолог.

По ее мнению, определенные действия и ритуалы действительно успокаивают человека. Эта разноцветная игрушка заставляет человека чувствовать себя более спокойно. По мнению психолога, подобная новая игрушка напоминает известную пупырчатую пленку.

Среди детей приобрели популярность антистресс игрушки поп-ит и симпл-димпл. Они представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем.