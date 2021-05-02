Америка не вернулась: почему обращение Байдена к Конгрессу окончилось грандиозным провалом

Обращения Джозефа Байдена к Конгрессу Америка ждала долго. С первой программной речью он тянул дольше, чем любой президент до него. В результате выступление приурочили к своеобразной круглой дате - первые сто дней Байдена на президентском посту.

Но Байдену ждать привычно. Не годы, а долгие десятилетия - он следил за тем, как с этой самой кафедры президенты обращаются к парламенту.

Сперва, будучи конгрессменом он занимал место в зале. А потом восемь лет сидел за спиной Барака Обамы - как и положено вице-президенту. Настоящий ветеран американского истеблишмента - Байден с удовольствием подчеркивает, что стены этого зала для него родные, и прежде всего обращается - к таким же старожилам политики, как и он сам.

«Приятно вернуться… Митч и Чак понимают, насколько хорошо вернуться домой, в этот зал», - радуется Байден.

Теперь здесь все поменялось, ограниченное количество людей в зале из-за коронавируса - лишь 200 вместо обычных 1600. Никаких почетных гостей. И впервые на кафедре за спиной президента США две женщины - вице-президент и спикер палаты представителей.

В своей речи Джо Байден активно налегал на местоимение «мы» и эмоциональные обороты. Следуя заветам своего патрона Барака Обамы, много лет назад провозгласившего исключительность Америки, Байден тоже не скупился на громкие слова.

«Мы должны показать, что Америка вернулась! И мы не одиноки – вместе с союзниками мы будем лидировать в мире. Президент представляет квинтэссенцию того, что собой являет Америка. Америка – это идея. Самая уникальная идея в мире», - заявил президент.

Джо Байден не блестящий оратор, важные речи он обычно читает по заранее подготовленным шпаргалкам. Но в этот раз справился без них. В США шутят – видимо в этом ему помогли сто дней репетиций. Однако один раз он все же сбился – говоря о том, что не хочет обострения отношений с Россией.

«Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эс.. экс… извините. К эскалации. Но их действия будут иметь последствия», - говорит Байден.

Мысль американский президент завершил на угрожающей ноте – эта часть далась ему уже без оговорок.

«Я ответил прямолинейно и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и на ее кибератаки против нашего правительства и бизнеса. Они совершили и то, и другое, и я сказал им, что мы ответим. И мы ответили...в наших общих интересах», - заключил президент.

С приходом Байдена многие страны ждали разрядки во внутренней политике Штатов. Однако первые 100 дней показали, что обстановка лишь накаляется. В отношениях с Москвой был единственный проблеск - продление СНВ-3, на этом хорошие новости закончились. И даже Китай, по отношению к которому Трамп вел себя очень жестко, с приходом Байдена получил лишь новые проблемы.

В послании Конгрессу американский президент объявил, что фактически создает в тихоокеанском регионе военную группировку по образцу НАТО.

«Я сказал президенту Си, что мы будем поддерживать значительное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, как мы делаем это с НАТО в Европе - не чтобы начать конфликт, а чтобы предотвратить конфликт», - заявил президент.

Остальная часть речи - это чуть больше часа восхитительной американской утопии, или как ее окрестили в прессе: «утопии во время чумы». Джо Байден упомянул все - от глобального потепления до победы над раком.

Пообещал американцам все льготы на свете от ухода за детьми до субсидий на электромобили. Последний раз в Штатах из уст президента что-то настолько похожее на «землю крестьянам, заводы рабочим» звучало лишь раз, в начале XX века, когда американцы построили всю страну и проложили все свои существующие дороги. Однако в самих США речь вау-эффекта не произвела. Республиканская часть общества вообще не смогла досмотреть выступление до конца

«Никогда не видел, чтобы такие радикальные мысли были объединены с такой сухой подачей. Это провал спичрайтеров, это вообще не речь, а будто бы список вещей в стирку! Мысли никак не связаны между собой. Слушать это было так же увлекательно, как смотреть за тем, как сохнет краска на стене», - считает бывший советник Белого дома Стивен Миллер.

Сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз во время обращения чуть не уснул - это попало в объективы телекамер. Позже он признался, что не помнит из речи президента ни слова.

«Спорю, что вы тоже не вспомните ни строчки из того, что было сказано. Монотонная речь, почти пустой зал. Мне кажется, это отражает суть правления Байдена. Он говорит ни о чем, пишет в твиттер ни о чем», - отметил Круз.

Джо Байдена сложно понять, особенно когда он разговаривает публично. Но ясно одно, он не способен устроить шоу уровня Трампа. Обращение Байдена к конгрессу посмотрели больше 11,5 миллионов человек, что не плохо для политика, но для крупного шоумена - смехотворно. Для сравнения - Дональд Трамп в 2017 году с такой же речью привлек к экранам 48 миллионов зрителей.

Такая американская апатия - ни твитов одними заглавными буквами, ни уверенности в голосе. По последним опросам, после первых ста дней политику Байдена одобряют 53% американцев, у Трампа в начале срока было меньше – 42%. Впрочем, в объективность этих цифр верят не все. Не секрет, что Джо Байдену активно симпатизируют демократические медиа.

«Недовольство Байденом нарастает и те 53% это, если хотите, выдуманные и натянутые показатели. По моим собственным оценкам 7-8% эти либеральные СМИ добавляют к рейтингу администрации Байдена», - считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Либеральная повестка подвела и американский шоу-бизнес. Состоявшееся на неделе вручение премии Оскар собрало рекордно маленькую аудиторию – не дотянули даже до 10 миллионов зрителей – это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Дональд Трамп, не чуждый мира шоу-бизнеса, настаивает: сонные - как и сам Джо Байден - и вместе с тем агрессивные либералы в киноиндустрии, скоро распугают всех американских зрителей. Трамп даже опубликовал открытое письмо с советами Киноакадемии: как исправить ситуацию.

«Если продолжать придерживаться нынешнего нелепого формата, станет только хуже, если это вообще возможно. Вернитесь на 15 лет и посмотрите тот формат. Не будьте такими политкорректными и скучными», - написал экс-президент.

Одними рекомендациями бывший президент ограничиваться не намерен, и совсем скоро подаст личный пример. На неделе стали известны ориентировочные даты его первых митингов после ухода из Белого дома – по информации CNN они возобновятся уже в этом месяце. А значит шоу будет продолжаться. И может быть вскоре мы увидим что-то, кроме президента США, который не в силах выдавить из себя слова примирения в адрес России.