В РФ создадут новейший навигационный комплекс для освоения Арктики

В России создадут радионавигационный комплекс с возможностью автономного функционирования, предназначенный для освоения Арктики. Об этом рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Стоимость комплекса составит более 2,5 миллиарда рублей. Он будет работать в сопряжении с глобальной навигационной спутниковой системой, при этом обладать значительными показателями автономности.

Информация о создания комплекса была озвучена в ходе мероприятия, посвященного Дню полярника. Представитель Минпромторга Виталий Хоценко, который зачитал телеграмму от министра, также напомнил, что в настоящее время формируется атомный ледокольный флот для круглогодичного движения по Северному морскому пути.

Так, в прошлом году флоту было передано главное судно проекта «Арктика». В этом году запланирована сдача первого серийного атомного ледокола «Сибирь», а до 2026 году должны быть построены еще три.