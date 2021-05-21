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Песков назвал фейковые новости оружием против РФ

Анна Касаткина
09:48 21.05.2021
Кампании лжи могут спровоцировать беспорядки в любой стране, испортить отношения между людьми и государствами, отметил представитель Кремля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Фейковые новости используются в современном мире как оружие, лживые кампании направлены в том числе против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Новое знание».

«Сконструированные, сгенерированные, сознательные фейки. Вот это те фейки, которые используются как оружие, и это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях. Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране, это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами. Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы, это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов, и так оно и происходит», - сказал он.

Песков отметил, что особо опасны заказные фейки, которые создаются профессионалами. Они привлекают к себе внимание огромного количества людей, которые принимают их за правду.

«Вы наверняка не раз сталкивались с такой заказухой. Такое бывает, и мы с вами видим огромное количество кампаний лжи, и в том числе, кстати, направленных против нашей страны, что тоже обязывает нас все время быть начеку. В таких кампаниях очень часто на зерна правды накручивают целые лоскуты лжи», - добавил представитель Кремля.

Вариацией фейков являются и двойные стандарты, их «циничная и неприятная» разновидность, отметил Песков. Россия, подчеркнул он, чувствует эти двойные стандарты «на своей шкуре» и борется с ними.

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