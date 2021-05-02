Опубликовано видео из суда по делу смертельного ДТП в Ставрополье

Опубликовано видео из Ленинского районного суда Ставрополя, куда привели фигурантов дела ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором погибли пять детей. В зал суда для избрания меры пресечения были доставлены водители столкнувшихся автомобилей, а также водитель легковой машины, который подозревается в том, что он своими действиями спровоцировал столкновение.

На кадрах видно что водитель микроавтобуса сильно пострадал - у него перевязаны голова и руки. В здание суда его доставили из больницы. Ввиду состояния здоровья суд принял решение продлить его заключение всего на 72 часа.

Водитель легкового автомобиля, который - по версии следствия - спровоцировал столкновение грузовика и микроавтобуса, был арестован на два месяца.