Праздник в открытом море: как Тихоокеанский флот празднует 290-летие

В пятницу, 21 мая, день рождения у Тихоокеанского флота. Ровно 290 лет назад было учреждено первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.

На базе флота сейчас в основном остались малые катера. Все большие корабли - сразу три отряда - выполняют задачи в АТР. То есть экипажи празднуют день флота вдали от дома в открытом море. Праздник устроили и для горожан.

На боевых кораблях сегодня день открытых дверей. Все желающие могут пройти на палубу и посмотреть, в каких условиях служат воины-тихоокеанцы. Также ранним утром на кораблях Тихоокеанского флота в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке, а также в других пунктах базирования сил состоялась церемония подъема государственных, военно-морских флагов и флагов расцвечивания в честь 290-летия основания ТОФ.

Церемония завершилась торжественным прохождением экипажей боевых кораблей Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ.