В максимальном темпе: как усложнился конкурс «Отличники войсковой разведки» в этом году

Впервые за всю историю конкурса «Отличники войсковой разведки» его участники бегут сухопутную милю - 1,6 км - перед началом преодоления препятствий. Дополнительная нагрузка перед стартом еще больше осложняет и без того нелегкое прохождение «Тропы разведчика», на которой ждут более двух десятков препятствий.

Испытания в эти дни проходят в Новосибирской области. В ходе преодоления «Тропы разведчика» с вооружением и в боевой экипировке участники взбираются на стены, преодолевают зоны с колючей проволокой, заминированные площадки. Действовать, с одной стороны, важно точно и аккуратно, а с другой - очень быстро, так как все задания выполняются на время. В прошлом году сборной Новосибирского высшего военного командного училища удалось обновить рекорд на тропе, но в этом цифры, очевидно, изменятся - бег новой сухопутной мили явно внесет свои коррективы. Пока в лидерах остается новосибирская команда, на втором месте - росгвардейцы, третье делят команды Восточного и Южного военного округов.

А в Кызыле, Республика Тыва, тем временем готовятся к торжественному открытию «Конного марафона» и «Военного ралли». Люди, техника и кони готовы к гонкам.

Аналогов конному марафону в стране нет. Военнослужащие подразделений демонстрируют все, на что способны и они, и их четвероногие партнеры. Например, совершить 150-километровый марш-бросок.

На «Военном ралли» по традиции ждет захватывающая гонка в духе фильма «Форсаж», в роли гоночных машин - «Уралы», «Тигры» и КамАЗы, которые будут на предельных для горной местности скоростях преодолевать препятствия в индивидуальной и командной гонках, а также в гонке-преследовании.