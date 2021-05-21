Авиакомпании попросили Минтранс изменить правила расследования авиакатастроф

В России предложили пересмотреть действующие правила расследования авиапроисшествий. С инициативой выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В письме, направленном президентом АЭВТ Владимиром Тасуном на имя заместителя министра транспорта Игоря Чалика, курирующего авиаотрасль, содержатся предложения и замечания к правилам расследования авиапроисшествий, разработанным ведомством год назад и так и не принятыми.

В АЭВТ отметили, что, согласно поправка Минтранса, Международный авиационный комитет (МАК) больше не будет осуществлять функции расследователя, однако альтернативы ему предложено не было. Кроме того, участие в расследованиях продолжит принимать Росавиация, сообщают «Известия».

В ассоциации считают, что власти России или группы стран должны учредить новый орган по расследованию авиапроисшествий, который будет независим от госорганов и других структур. Никакие организации не должны вмешиваться в ход расследования и его объективность, подчеркивается в письме.

По мнению ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, письмо АЭВТ указывает на регуляторный хаос в системе расследовании авиапроисшествий. Отдельные функции в этом направлении были сняты с МАК, однако не возложены ни на один орган. Если произойдет авиапроисшествие, непонятно, кто будет отвечать за расследование и подготовку отчета, уточнил Крамаренко.