Автоматные очереди и вой сирен: кадры сражения военнослужащих ВВО с «террористами» под Биробиджаном

Военная полиция и группа антитеррора ракетной бригады Восточного военного округа отразили атаку условных террористов под Биробиджаном. По легенде учений, неприятель пытался захватить контрольно-пропускной пункт на территории одной из воинских частей соединения.

Группа условных террористов под видом гражданских подъехала к воротам КПП на легковом автомобиле. Боевики неожиданно выстрелили в дежурного и начали атаку на объекты военного гарнизона. Еще одна машина с бандитами приблизилась к воинской части с противоположной стороны, после чего завязалась перестрелка.

Бойцы антитеррора обороняли КПП под прикрытием боевой разведывательно-дозорной машины. Чтобы дезориентировать противника, военнослужащие использовали дымовые шашки. Буквально за считаные секунды со стороны города «противника» окружило подразделение военной полиции. Огонь по участникам бандформирования открыли с двух сторон.

Ликвидация банды заняла у военнослужащих считаные секунды. Один из террористов выбросил белый флаг и сдал оружие. Бойцы военной полиции задержали его.

Боевая задача выполнена военнослужащими на твердую пятерку без потерь личного состава. В учении поучаствовали более 50 военнослужащих и было задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники.