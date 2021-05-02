В Северодвинске водитель сам привез полыхающую "Газель" к пожарной станции

В Северодвинске отважный водитель самостоятельно привез свою загоревшуюся машину прямо к пожарной части. Инцидент произошел на Архангельском шоссе.

Ролик с горящей «Газелью» опубликован в социальных сетях. На нем отчетливо видно, что кузов грузовика полыхает достаточно сильно, но при этом он продолжает движение. Как только он сворачивает к воротам пожарной части, из автомобиля выбегает человек и спешит в их направлении. Остановившись, «Газель» продолжает полыхать, свидетель произошедшего удаляется по своим делам.

Пользователи в комментариях к публикации шутят на тему работы пожарных, но хвалят водителя за быстроту реакции.