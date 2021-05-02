Опубликовано видео погони за пьяным водителем под Екатеринбургом

В Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей. Водитель не отреагировал на требование полицейских остановиться - началась погоня.

«Сотрудники ДПС несли службу в поселке Чкаловском, на улице Декабристов обратили внимание на "Приору", которая меняла траекторию движения. Сотрудники полиции, включив проблесковые маячки синего цвета, по громкоговорящему устройству потребовали водителя остановиться, однако он увеличил скорость и продолжил движение в направлении Волковской плотины», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Пытаясь скрыться от сотрудников дорожной службы, пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его пассажирка получили травмы - их доставили в больницу. По данным ГИБДД, до этого водитель уже четыре раза привлекался к административной ответственности.

В ноябре прошлого года на Алтае сотрудник ГИБДД прямо на ходу остановил машину с пьяным водителем за рулем. О том, что по одному из сел ездит авто по странной траектории сообщили местные жители. На место выехал наряд. На требования остановиться водитель никак не реагировал.