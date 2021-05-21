Режим ЧС из-за наводнений ввели в нескольких регионах России

В нескольких регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов в Туве, Хакасии и Красноярском крае.

В сельской местности подтоплены десятки домов. Спасатели эвакуируют пострадавших в пункты временного размещения.

В Хакасии на укрепление дамбы вдоль берегов реки Абакан направили железнодорожные соединения Центрального военного округа. С армейской спецтехникой они совершили двухсоткилометровый марш до зоны бедствия. По прогнозам специалистов, в регионе возможно дальнейшее ухудшение обстановки с наводнениями.

Мощный ливень с грозой обрушился и на Нижегородскую область. Сопровождающий осадки шквалистый ветер отрывал от крыш куски шифера. От непогоды досталось и жителям Тверской области - там прошел град размером с перепелиное яйцо.