ТОФ получит корабль с расширенными возможностями ПВО и улучшенным ракетным вооружением

Для Тихоокеанского флота модернизируют большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Виноградов». Об этом рассказал командующий ТОФ Сергей Авакянц.

Корабль получит расширенные возможности ПВО, улучшенное ударное ракетное вооружение, и станет в своем роде уникальным. На данный момент уже принято принципиальное решение о его модернизации.

«В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», - рассказал Сергей Авакянц.

Для ТОФ уже был модернизирован аналогичный корабль «Маршал Шапошников». Как отметил командующий, оба корабля будут по-своему уникальны, так как корабельное оружие постоянно совершенствуется.

Ранее Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов направил поздравительную телеграмму в адрес командования, моряков, ветеранов Тихоокеанского флота в связи с 290-летием со дня образования этого оперативно-стратегического объединения. День Тихоокеанского флота отмечается в России ежегодно, 21 мая.