В стране и мире Центр Чумакова выпустит около 7,5 млн. доз вакцины «КовиВак» до конца года Алексей Курильченко До конца года планируется выпустить 7,5 миллионов доз третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак». © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует выпустит минимум 7,5 миллионов доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом заявил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов. «До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз - прим. ред.) минимум», - сообщил директор в интервью телеканалу «Россия 1». Вакцина для профилактики коронавируса «КовиВак» была зарегистрирована в феврале. Препарат создан по классической технологии и содержит инактивированный вирус. Таким образом, у России уже три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят контролировать инфекцию и обеспечить надежную защиту граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика