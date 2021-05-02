Центр Чумакова выпустит около 7,5 млн. доз вакцины «КовиВак» до конца года
До конца года планируется выпустить 7,5 миллионов доз третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак».
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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует выпустит минимум 7,5 миллионов доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом заявил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов.
«До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз - прим. ред.) минимум», - сообщил директор в интервью телеканалу «Россия 1».
Вакцина для профилактики коронавируса «КовиВак» была зарегистрирована в феврале. Препарат создан по классической технологии и содержит инактивированный вирус. Таким образом, у России уже три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят контролировать инфекцию и обеспечить надежную защиту граждан.