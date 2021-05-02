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«Не более одного бокала вина в неделю»: эксперт об алкоголе с точки зрения диетологии

Алексей Курильченко
15:45 02.05.2021
Нутрициолог Ольга Деккер рассказала о правильном употреблении алкоголя с точки зрения диетологии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Giuseppe Graziano, Globallookpress
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При употреблении алкоголя следует уделить внимание обеспечению организма достаточным количеством воды, так как спиртосодержащие напитки быстро выводят ее из организма. Об этом «Звезде» рассказала член Национального общества диетологов, нутрициолог Ольга Деккер.

«Любой алкогольный напиток является мочегонным, соответственно, нужно следить за нормой воды в день, когда вы планируете употреблять алкоголь. На каждую порцию алкоголя - дополнительный стакан воды к вашей норме. Также при выборе алкогольного напитка следует исходить их того, насколько он повышает уровень глюкозы в крови - пиво делает это быстрее чистого сахара. Предпочтение я бы отдавала вину. ВОЗ рекомендует употреблять не более одного бокала вина в неделю», - рассказала эксперт.

Деккер отметила, что закусывать алкоголь следует энергетически плотной пищей, небольшой по объему. Для пива это может быть сушеное мясо или рыба - из-за содержания большого количества белков.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, какой алкогольный напиток наименее вредный. По мнению специалиста, таким напитком является вино. Медицинского подтверждения, по словам эксперта, этому утверждению нет.

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