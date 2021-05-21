Преодолеть сухопутную милю: под Новосибирском стартовал третий этап конкурса «Тропа разведчика»

Впервые за всю историю проведения конкурса АрМИ «Отличники войсковой разведки» его участники преодолевают сухопутную милю - 1,6 километра – перед началом третьего этапа «Тропы разведчика».

«Тропа разведчика» считается самым сложным этапом в соревнованиях, основной задачей которого является преодоление подразделением с вооружением, в боевой экипировке и средствами имитации 22 препятствий на время, с отработкой действий при внезапной встречи с «противником».

Комплекс препятствий включает в себя заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки.

Третий этап конкурса продлится в течение двух дней. Разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища по итогам двух конкурсов сохраняют за собой лидерство. Второе место у команды Росгвардии, третье место разделили команды Восточного и Южного военных округов.

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 200 военнослужащих. Игры продлятся до 30 мая. Команда разведчиков, которая покажет лучший результат, будет представлять Россию на АрМИ-2021.