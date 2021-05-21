Министру обороны России Сергею Шойгу исполнилось 66 лет

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет. 2020 год выдался для главы оборонного ведомства особенно напряженным. Именно Министерство обороны помогало справляться со сложной эпидемиологической обстановкой. За рекордные сроки были возведены мобильные госпитали, а также была разработана совместно с НИЦ имени Гамалеи вакцина от COVID-19 «Спутник V».

Военные строители летом и осенью 2020 года в кратчайшие сроки возвели более 30 медцентров с инфекционными отделениями от Камчатки до Калининграда. В ковидных стационарах круглосуточно работали военные врачи и медсестры. Минобороны приняло непосредственное участие в разработке первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V» еще до общей вакцинации. В числе добровольцев привился и сам Сергей Шойгу. Министр в деталях знает, как шла совместная работа военных микробиологов и специалистов центра имени Гамалеи.

«Первая же работа была не вакцина от ковида. Первая работа была вакцина от Эболы в Африке, когда три года назад там была тяжелая ситуация. И наши ребята, офицеры, пришли и сказали – вот, мы сделали, давайте, вот, мы вместе. И мы, естественно, начали продвигать это все, и толкать. Наши офицеры поехали в Африку, провели вакцинацию, сами вакцинировались. И, собственно, на платформе этой Эболы сделана сейчас вакцина от ковида», – рассказал Шойгу.

В условиях пандемии коронавируса прошел Международный военно-технический форум «Армия-202о». Он стал первой оружейной выставкой в мире такого масштаба, которую удалось провести, несмотря на введенные повсеместно санитарные ограничения. Успешно завершились Международные армейские игры, участие в них приняли сборные 42 стран. Девять из них – впервые. «Олимпиада для военных», придуманная и воплощенная в жизнь Сергеем Шойгу, прошла уже в шестой раз. Итог состязаний - уверенная победа по количеству наград Вооруженных сил России.

«Игры, в которых есть победители и нет проигравших, игры, в которых появились новые друзья, но не враги. Игры, в которых появились новые мастера, мастерство которых будет применено только в соревнованиях и только на учениях», – отметил министр обороны.

Шанс проявить мужество нашим военным выпал не только на полигонах. Российская армия задействована в урегулировании разгоревшегося с новой силой конфликта в Нагорном Карабахе. Сергей Шойгу участвовал в переговорах, предшествующих подписанию совместного заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении огня.

«В Карабах ввели миротворческие силы. Сколько сил на это положил президент, это нам известно. Потому что это были ночи, два часа ночи, три часа ночи. Звонок одному, другому, третьему. Задача ставится. В общем, это огромная работа была», – рассказал Сергей Шойгу.

Наиболее эффективные способы разминирования и уничтожения автомобилей террористов-смертников, используя опыт, полученный в Сирии, российские военные отработали во время стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Они прошли на территории Южного военного округа. Впервые проведен эксперимент по использованию соединений нового типа в составе мобильного эшелона. Совместные действия десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику уничтожения «противника». Впервые во время маневров применена новейшая тяжелая огнеметная система «ТОС-2».

Укрепляются арктические рубежи нашей страны. Проведена уникальная экспедиция ВМФ и Русского географического общества. Сразу три атомные субмарины, проломив толщу льда, всплыли в приполярном районе Северного Ледовитого океана. Помешать осуществлению плана пытались не условные противники, а представители местной фауны, которые облюбовали выставленные военными ориентиры.

В 2020 году Сергей Шойгу был переизбран на пост президента Русского географического общества. Помимо просветительской работы, огромное внимание министр уделяет воспитанию молодежи. В подмосковном парке «Патриот», по инициативе Сергея Шойгу, появился военно-патриотический центр «Авангард», где ребята могут пройти курс начальной военной подготовки.

«Самый большой центр, который построен Москвой и Московской областью, на мой взгляд, сделан по самым современным технологиям. Хотелось бы, чтобы такие центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах строительство еще 37 центров», – подчеркнул Шойгу.

Бесплатные каток и прокат коньков, гостеприимство подмосковного военного парка успели оценить тысячи посетителей. Впервые в этом году в Главном храме Вооруженных Сил прошли Рождественское и Пасхальное богослужения.

Уже по сложившейся традиции редкие часы отдыха в этом году министр обороны проводит на природе. Вместе с Верховным Главнокомандующим, которого он пригласил в свои родные места – тувинскую тайгу. Сергей Шойгу также показал Владимиру Путину свою мастерскую.

Поделки и предметы мебели, созданные своими руками, министр в этом году впервые передал для продажи на благотворительном аукционе. С молотка ушли рисунки Шойгу и раритетные вещи, которые принадлежали его семье. Гости благотворительного вечера услышали отрывки из вышедшей недавно книги министра обороны, которая называется «Про вчера», в исполнении известных артистов.

Все вырученные деньги, а это 40 миллионов рублей, были переданы Фонду Константина Хабенского для лечения взрослых и детей с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга, и на обучение врачей, которые им помогают.