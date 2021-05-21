Высадка и марш-бросок: лучшие кадры этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод»

В Костромской области на площадке приземления «Будихино» завершился очередной этап конкурса по полевой выучке среди подразделений ВДВ «Десантный взвод». Он проходит в рамках Армейских международных игр.

Десантники прошли этап под названием «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, проведение марш-броска на 10 километров». Согласно условиям конкурса, после десантирования участникам нужно максимально быстро оказаться в пункте сбора. После доклада командиров о сборе взвод вместе с парашютами совершил километровый забег к дальнейшему пункту.

После парашютного двоеборья десантники получили пять минут на подготовку к старту на десятикилометровый марш- бросок в экипировке. После финиша каждый участник подтвердил свою личность у судей и повторно прошел процедуру взвешивания обмундирования – вес последнего должен составлять не менее восьми килограмм.

По итогам прошедшего этапа лучшее время показали хозяева конкурса – десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, вторыми стали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, на третьем месте команда Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.