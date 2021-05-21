В России запускается специальный сервис для борьбы с мошенниками

В РФ запускается проект для борьбы с мошенничеством, получивший название «Мошеловка». Презентация состоится на Российском интернет-форуме.

Предполагается, что новый ресурс позволит жертвам мошенников сообщить о факте обмана и получить алгоритм действий в сложившейся ситуации. Также там будет собрана информация о преступных схемах, которая позволит защититься от них, передают «Известия».

Данные о фактах мошенничества и аферах будут также передаваться в правоохранительные органы и Центробанк. По мнению экспертов, новая платформа может стать серьезным подспорьем в борьбе с мошенничеством, если будет поддерживаться на заявленном уровне.