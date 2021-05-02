Российские бадминтонисты впервые в истории выиграли чемпионат Европы
Алина Давлетова и Родион Алимов в финале обыграли англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса.
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Российские бадминтонисты Алина Давлетова и Родион Алимов впервые в истории выиграли чемпионат Европы в смешанном разряде. Соревнования проходили в Киеве.
В финале россияне обыграли англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса. Встреча завершилась со счетом 11:21, 21:16, 21:15.
Кроме того, золота чемпионата Европы удостоены российские бадминтонисты в мужском парном разряде Владимир Иванов и Иван Созонов.
В следующем году турнир состоится в финском городе Вантаа.