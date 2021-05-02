Спорт Российские бадминтонисты впервые в истории выиграли чемпионат Европы Светлана Головина Алина Давлетова и Родион Алимов в финале обыграли англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса. © Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Российские бадминтонисты Алина Давлетова и Родион Алимов впервые в истории выиграли чемпионат Европы в смешанном разряде. Соревнования проходили в Киеве. В финале россияне обыграли англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса. Встреча завершилась со счетом 11:21, 21:16, 21:15. Кроме того, золота чемпионата Европы удостоены российские бадминтонисты в мужском парном разряде Владимир Иванов и Иван Созонов. В следующем году турнир состоится в финском городе Вантаа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика