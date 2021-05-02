В Подмосковье ребенок пострадал при возгорании машины
При возгорании автомобиля в поселке Серебряные пруды трехлетний ребенок получил сильные ожоги.
© Видео: Telegram, ДТП и ЧП МОСКВА и МО © Фото: Telegram, ДТП и ЧП МОСКВА и МО
В поселке Серебряные пруды Московской области загорелся автомобиль. По словам очевидцев в этот момент в салоне находилось двое детей.
Трехлетний мальчик получил сильные ожоги, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его четырехлетний брат не пострадал. Их отец в момент возгорания находился в магазине.
Момент пожара запечатлели на видео очевидцы. На кадрах видно полыхающий автомобиль и слышны крики мужчины - предположительно это владелец машины. В отчаянии он просит прохожих найти источник воды, чтобы потушить то, что осталось от автомобиля.