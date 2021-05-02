В Подмосковье ребенок пострадал при возгорании машины

В поселке Серебряные пруды Московской области загорелся автомобиль. По словам очевидцев в этот момент в салоне находилось двое детей.

Трехлетний мальчик получил сильные ожоги, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его четырехлетний брат не пострадал. Их отец в момент возгорания находился в магазине.

Момент пожара запечатлели на видео очевидцы. На кадрах видно полыхающий автомобиль и слышны крики мужчины - предположительно это владелец машины. В отчаянии он просит прохожих найти источник воды, чтобы потушить то, что осталось от автомобиля.