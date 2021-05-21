В России зарегистрировали знак для продажи товаров, «проверенных космосом»
Корпорация «Роскосмос» зарегистрировала новый товарный знак для продажи товаров, связанных с космической деятельностью. В качестве этого знака выступает фраза – «Технологии, проверенные космосом».
Данная фраза призвана подчеркнуть взаимосвязь различных групп товаров с космосом. Под последним также подразумеваются космические исследования, эксперименты и иная научная деятельность.
«Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы корпорации.
Предполагается, что надпись должна доносить до потребителей мысль о настоящем космическом качестве – о технологиях и материалах, которые прошли реальную проверку космосом и стали доступны для обычной жизни. Фраза зарегистрирована как товарный знак по большому списку категорий товаров.