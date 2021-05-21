В стране и мире В России зарегистрировали знак для продажи товаров, «проверенных космосом» Иван Линдеманн В качестве этого товарного знака выступает фраза – «Технологии, проверенные космосом». © Фото: okbmei.ru Читайте нас на: Корпорация «Роскосмос» зарегистрировала новый товарный знак для продажи товаров, связанных с космической деятельностью. В качестве этого знака выступает фраза – «Технологии, проверенные космосом». Данная фраза призвана подчеркнуть взаимосвязь различных групп товаров с космосом. Под последним также подразумеваются космические исследования, эксперименты и иная научная деятельность. «Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы корпорации. Предполагается, что надпись должна доносить до потребителей мысль о настоящем космическом качестве – о технологиях и материалах, которые прошли реальную проверку космосом и стали доступны для обычной жизни. Фраза зарегистрирована как товарный знак по большому списку категорий товаров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика