Укрепление дамбы: военнослужащие ЦВО устраняют последствия паводка в Хакасии

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к укреплению дамбы на левом берегу реки Абакан в городе Абаза Республики Хакасия для защиты местного населения от паводка.

С помощью специальной техники будет расширен участок дамбы длиной 500 метров с четырех до восьми метров. Грунт для расширения дамбы берется из карьера, расположенного на расстоянии около одного километра от места работ.

Ранее военнослужащие совершили 200-километровый марш из Абакана в город Абаза.

Всего в ликвидации последствий паводка в Хакасии задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники. Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.