В Росгвардии подтвердили гибель двух сотрудников на учениях в Мурманской области

Два сотрудника Росгвардии погибли в Мурманской области во время учений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, трагический инцидент произошел на берегу Кольского залива во время отработки беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля. По факту ЧП военные следователи начали доследственную проверку.

В пресс-службе отметили, что командование и личный состав Росгвардии выражают глубокие соболезнования родственникам погибших. Им также будет оказана вся необходимая помощь.