Назван необычный симптом-предвестник рака
Медики рассказали, при появлении каких симптомов лучшим решением будет обратиться к специалисту.
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Зудящая сыпь на коже может быть симптомом рака. К такому выводу пришли специалисты из клиники Майо в США.
По данным медиков, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может говорить о необычном заболевании - дерматомиозите.
«Это заболевание у взрослых связано с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», - приводит Express заявление врачей.
Кроме того, специалисты сообщили, что помимо сыпи пациенты с дерматомиозитом часто страдают от прогрессирующей мышечной слабости в области бедер, плеч и рук, а также от болей в спине либо от запора. Людям, у которых имеются перечисленные недуги, медики рекомендовали обратиться к терапевту.