Назван необычный симптом-предвестник рака

Зудящая сыпь на коже может быть симптомом рака. К такому выводу пришли специалисты из клиники Майо в США.

По данным медиков, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может говорить о необычном заболевании - дерматомиозите.

«Это заболевание у взрослых связано с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», - приводит Express заявление врачей.

Кроме того, специалисты сообщили, что помимо сыпи пациенты с дерматомиозитом часто страдают от прогрессирующей мышечной слабости в области бедер, плеч и рук, а также от болей в спине либо от запора. Людям, у которых имеются перечисленные недуги, медики рекомендовали обратиться к терапевту.