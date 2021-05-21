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Назван необычный симптом-предвестник рака

Роман Захаров
22:10 21.05.2021
Медики рассказали, при появлении каких симптомов лучшим решением будет обратиться к специалисту.
Назван необычный симптом-предвестник рака
© Фото: pixabay
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Зудящая сыпь на коже может быть симптомом рака. К такому выводу пришли специалисты из клиники Майо в США.

По данным медиков, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может говорить о необычном заболевании - дерматомиозите.

«Это заболевание у взрослых связано с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», - приводит Express заявление врачей.

Кроме того, специалисты сообщили, что помимо сыпи пациенты с дерматомиозитом часто страдают от прогрессирующей мышечной слабости в области бедер, плеч и рук, а также от болей в спине либо от запора. Людям, у которых имеются перечисленные недуги, медики рекомендовали обратиться к терапевту.

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