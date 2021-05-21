В Тюмени определили третьего финалиста Всероссийской Юнармейской Лиги КВН

Продолжаются игры Всероссийской Юнармейской Лиги КВН. Вторую путевку в финал разыграли 21 мая в Тюмени. На сцену городского Дома Пионеров вышли сразу пять команд. Их творческое противостояние организаторы назвали битвой титанов.
«Команды опытные, за плечами у многих не одна игра. Например, "Ля Рошель" из Самарской области - победитель прошлогоднего сезона. А челябинская команда "Козырь" - финалист Всероссийской юнармейской Лиги КВН сезона 2020. Они с успехом прошли отборочные онлайн-игры. Но из-за пандемии коронавируса не смогли побороться за победу», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.
«Так точно» из Омской области - тоже не новички Клуба веселых и находчивых. Они - участники первого Фестиваля юнармейской лиги, прошедшего в Центральном академическом театре Российской армии в 2019 году. Принимающая сторона повысила свои шансы на выход в финал и выставила сразу две сборные - «Тюменское время» и команду «ВДВ» - первая в прошлом с успехом выходила на сцену ЦАТРА.
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