ФСБ задержала двух сторонников террористической организации под Калининградом
Сотрудники ФСБ задержали двух членов запрещенной в России террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад*. Спецоперация прошла в Калининградской области, сообщили в региональном управлении ФСБ.
«Осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад*», - приводит сообщение УФСБ РИА Новости.
Установлено, что задержанные вели пропаганду среди своих соотечественников и призывали их отправиться в зоны террористической активности.
В настоящее время задержанные находятся в центре временного содержания иностранных граждан. В ближайшем будущем они будут выдворены за пределы Российской Федерации.
*Катиба Таухид валь-Джихад - организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда.