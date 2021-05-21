В стране и мире ФСБ задержала двух сторонников террористической организации под Калининградом Ян Брацкий Задержанные вели агитацию среди своих соотечественников и призывали их отправиться в районы террористической активности. © Фото: nac.gov.ru Читайте нас на: Сотрудники ФСБ задержали двух членов запрещенной в России террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад*. Спецоперация прошла в Калининградской области, сообщили в региональном управлении ФСБ. «Осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад*», - приводит сообщение УФСБ РИА Новости. Установлено, что задержанные вели пропаганду среди своих соотечественников и призывали их отправиться в зоны террористической активности. В настоящее время задержанные находятся в центре временного содержания иностранных граждан. В ближайшем будущем они будут выдворены за пределы Российской Федерации. *Катиба Таухид валь-Джихад - организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика