Юнармейское «Граффити Победы» украсило опору самого крупного моста в Тюмени

К акции «Граффити Победы» присоединился новый регион. Уличный рисунок появился в Тюмени. На нем изображен участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Иван Захарович Безносков, а рядом с ним - юнармеец Максим Магсумов, обладатель знака «Юнармейская доблесть» 2-ой степени, участник экспедиции «Восточный бастион».

«Акция "Граффити Победы" свидетельствует о связи поколений. На одном рисунке соединяются две эпохи. Юнармейцы сами рисовали эти портреты. В знак благодарности! Они хотели отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину, а также сделать приятное своему товарищу по Движению - тому, кто добился больших успехов и показал себя с лучшей стороны!», - сказал заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов, присутствовавший на церемонии.

Стоит отметить, что открыли арт-объект в символический день - после того, как президент России Владимир Путин присвоил Тюмени почетное звание «Город трудовой доблести». Как сказал глава администрации Руслан Кухарук, патриотический проект «Юнармии» стал отличным подарком.

Граффити украсило опору самого крупного в регионе моста, расположенного на улице Челюскинцев. Композиция трехмерная - ее хорошо будет видно с земли, с воды и с воздуха. Масштаб оценили ребята, которые приехали на окружную игру Всероссийской Юнармейской Лиги КВН со всех концов страны.

«Я считаю, что такие рисунки делают фасады зданий ярче. Некоторые относятся к стрит-арту как к вандализму, но это если рассматривать надписи на забореНа самом же деле это искусство. Вспомните хотя бы Бэнкси, английского художника, каждая работа которого вызывает общественный резонанс. В некотором смысле я стала чуточку ближе к этому легендарному человеку. Мы с ребятами гордимся, что нам разрешили украсить опору моста. А главное, для меня великая честь рисовать Героя, участника Великой Отечественной войны, нашего земляка, отдавшего жизнь в залог будущим поколениям. Мы это ценим!», - поделилась своими размышлениями участница «Юнармии» Снежана Федорова.

Иван Захарович Безносков родился в Тюмени, окончил четыре класса школы, до войны работал в столярном цехе. В июле 1941 года был призван на фронт, участвовал в боях за Москву, сражался под Смоленском, освобождал Харьков, форсировал Днепр. Пять раз был ранен. Во время Висло-Одерской операции командовал батальоном, получил шестое ранение и 28 февраля 1945 года скончался в госпитале от ран. Ему было всего 27 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленные при этом отвагу и геройство Ивану Захаровичу Безноскову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всероссийская акция «Граффити Победы» посвящена масштабному проекту Министерства обороны «Дорога памяти». Рисунки, сделанные руками юнармейцев, появились во многих городах страны: в Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Астрахани, Сочи и других. В середине мая патриотический арт-объект открыли в Москве. В Таганском районе на стене здания изобразили «главного офицера страны» - Василия Ланового, а также реальных юнармейцев, участвовавших в Параде Победы 9 мая.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

