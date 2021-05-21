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Ложь, предательство и роковая фраза: какие тайны до сих пор скрывает гибель принцессы Дианы

Диана Сирази
19:43 21.05.2021
Британские таблоиды выдвинули новую версию трагедии, унесшей жизни члена королевской семьи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Globe Photos, globallookpress
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Скандал и сенсационные подробности в расследовании гибели принцессы Дианы: таблоиды пестрят новыми деталями и выдвигают предположения, что той страшной автокатастрофы могло бы и не быть, если бы не провокационное интервью в 1995 году. Тогда еще малоизвестный журналист Мартин Башир задавал до неприличия откровенные вопросы, а леди Ди была открыта, как никогда.

Брат Дианы Чарльз Спенсер много лет вел свое расследование, и вот результат: оказалось, журналист заполучил интервью обманом, канал BBC был в курсе и не остановил репортера. По словам брата Дианы, журналист втерся в доверие леди Ди, соврав о заговоре ее близких против нее, и получил ту самую знаменитую фразу, которая перевернула жизнь принцессы.

Говоря: «В том браке нас было трое», Диана, конечно, имела  в виду Камиллу Паркер - нынешнюю жену принца Чарльза. Через месяц после интервью случился громкий развод, отношения с королевской семьей были разрушены.

«Я встретил Мартина Башира 31 августа 1995 года и ровно два года спустя она умерла, и я действительно связываю эти два события. И я думаю, что Диана действительно потеряла доверие к важным для нее людям. Она не знала, кому доверять», - рассказывает сейчас брат принцессы Дианы Эрл Спенсер.

Для ВВС интервью стало успехом, важнейшим событием года, его посмотрели 23 миллиона человек - каждый второй житель Британии. Таких откровений в истории королевской семьи раньше не было. Но после очередных обвинений в адрес канала и новых доказательств, BBC провели новое внутренне расследование и все-таки извинились за поступок журналиста.

«Интервью внесло большой вклад в ухудшение отношений между моими родителями и с тех пор причинило боль бесчисленному количеству других людей. Неописуемо печально знать, что благодаря BBC усугубились ее страх, паранойя и изоляция, которые я сам наблюдал последние годы, проведенные с ней», - говорит принц Уильям.

Мартин Башир тоже приносит извинения, отправляя письма сыновьям Дианы. Кажется, Гарри, находясь сейчас в вдали от королевской семьи - в США - как никогда понимает свою маму, которая всегда чувствовала себя чужой в королевском дворце. И у него тоже есть претензии к семье. Показательная деталь - фигуры принца Гарри и Меган Маркл в музее Тюссо отдалили от королевской семьи.

Сегодня Британия увидит новое шоу Опры Уинфри, где принц Гарри - главный герой. Выпуск посвящен психологическим проблемам и сложным отношениям с семьей, Герцог Сассекский сравнивает свою ситуацию с той, в которой когда-то оказалась его мать. Говорит, принцессу Диану затравили до смерти, когда она встречалась с Додди Аль-Файедом. На Гарри после брака с Меган Маркл тоже обрушился такой шквал критики, что его жена даже думала о самоубийстве.

И хоть журналист Мартин Башир когда-то заполучил интервью леди Ди обманом, сама Диана после программы оставила репортеру расписку, что не жалеет ни об одном сказанном слове. Отверженная монаршим двором, она стала «королевой сердец», как и мечтала. И эта народная любовь, словно буря, еще долго не утихнет. И еще не раз заставит прошлое снова говорить.

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