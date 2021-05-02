В Иране прогремел мощный взрыв на химзаводе

На химзаводе в иранском городе Кум произошел пожар и прогремели взрывы в воскресенье, 2 мая. Об этом заявил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми.

«Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании «Молдан» в 06.02 по местному времени (04.32 мск)», - говорится в сообщении, передает агентство Fars.

Пожар сопровождался несколькими взрывами и очень быстро распространялся, на место происшествия прибыли 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода пришлось эвакуировать.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرده در پی یک آتش‌سوزی مهیب در شمال کابل تاکنون ۹ نفر کشته و ۱۴ تن دیگر به‌شدت زخمی شده‌اند.



آتش‌سوزی از یک تانکر سوخت آغاز شده و گسترش یافته است. pic.twitter.com/ZxmG0yC4xK — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 2, 2021

По последним данным, огонь повредил два пожарных автомобиля, вследствие чего серьезно пострадали двое пожарных. Спустя несколько часов пламя удалось потушить.

«Мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне», - заявил Курейми.

В конце апреля взрыв и возгорание произошли на химическом заводе в городском округе Ляньюньган провинции Цзянсу в Китае. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, информации о жертвах и пострадавших не поступало.