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В Иране прогремел мощный взрыв на химзаводе

Виктория Ивашечкина
11:56 02.05.2021
По последним данным, при тушении пламени пострадали двое пожарных.
В Иране прогремел мощный взрыв на химзаводе
© Фото: farsnews, twitter
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На химзаводе в иранском городе Кум произошел пожар и прогремели взрывы в воскресенье, 2 мая. Об этом заявил представитель пожарной службы провинции Хамид Курейми.

«Мощный пожар разгорелся в промзоне на химическом заводе компании «Молдан» в 06.02 по местному времени (04.32 мск)», - говорится в сообщении, передает агентство Fars. 

Пожар сопровождался несколькими взрывами и очень быстро распространялся, на место происшествия прибыли 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть завода пришлось эвакуировать.

По последним данным, огонь повредил два пожарных автомобиля, вследствие чего серьезно пострадали двое пожарных. Спустя несколько часов пламя удалось потушить.

«Мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне», - заявил Курейми.

В конце апреля взрыв и возгорание произошли на химическом заводе в городском округе Ляньюньган провинции Цзянсу в Китае. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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