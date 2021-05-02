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Житель Лас-Вегаса нашел кости лошади из ледникового периода

Светлана Головина
11:45 02.05.2021
На участке местного жителя в Лас-Вегасе обнаружены останки, возраст которых до 14 000 лет.
Житель Лас-Вегаса нашел кости лошади из ледникового периода
© Фото: Joshua Bonde, Nevada Science Center
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В Лас-Вегасе на участке местного жителя обнаружены якобы кости лошади из ледникового периода. Неожиданное открытие сделали рабочие при строительстве  бассейна.

Сразу после обнаружения костей хозяин участка обратился в полицию, однако, приехавшие на место правоохранители определили, что они слишком велики для человека. После этого он решил обратиться к палеонтологам.

На глубине порядка пяти футов из земли торчали  челюсть, лопатка, правая передняя нога и волосы лошади. Чтобы извлечь оставшиеся части животного экскаваторам нужно выкопать еще пять футов земли. Останки доставят в научный центр для очистки и анализа, а после выставят на всеобщее обозрение в Научном центре Невады.

«Возраст костей от 6 000 до 14 000 лет. В этом районе бродили два вида лошадей, а кости могли быть из ледникового периода, периода, который начался 2,6 миллиона лет назад и длился примерно до 11 700 лет назад», - цитирует The New York Times палеонтолога Центра.

По словам специалиста, во время ледникового периода Невада была заболоченной территорией, поэтому окаменелости могут находиться в различных районах. Он надеется, что данное открытие привлечет больше внимания к поиску останков.

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