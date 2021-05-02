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Умер спортивный комментатор Леонид Генусов

Светлана Головина
11:36 02.05.2021
Леонид Генусов скоропостижно скончался в возрасте 62 лет.
Умер спортивный комментатор Леонид Генусов
© Фото: genusovl, instagram
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В возрасте 62 лет ушел из жизни спортивный комментатор Леонид Генусов. «Звезде» уточнили, что смерть наступила скоропостижно около 00.20.

По предварительным данным, причиной внезапного ухода комментатора стала остановка сердца.

На данный момент информация о дате и месте прощания пока не уточнялась.

Леонид Генусов работал с 1999 года в пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит», с 2002 по 2006 год руководил его международным отделом. Кроме того, комментатор был автором нескольких спортивных телепередач, документальных фильмов и ведущим.

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