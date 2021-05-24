Огненные языки: Ми-35 поддержали спецназ ракетным ударом в небе над Кубанью

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35 с воздуха поддержали спецназ на учениях в Краснодарском крае. Летчики доставили штурмовые отряды в заданный район, а затем провели стрельбы, чтобы обеспечить безопасное продвижение в тыл условного врага.

В ходе учений специалисты выполнили задания по обнаружению объектов противника, а также доставке боеприпасов в труднодоступные места в лесах и горах.

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24.

Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.