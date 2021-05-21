Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США

Генеральный директор Tesla Motors и Space X Илон Маск в ходе выступления на марафоне «Новое знание» заявил, что диалог между Россией и США следует усиливать. По его словам, двум странам необходимо вести коммуникации более активно.

«В России очень много талантов и энергии. Я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникаций между Россией и США. Господин Песков предложил мне это сделать. Мне кажется, это замечательно, мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», - сказал он, отвечая на вопрос о причине участия в форуме.

Марафон «Новое знание» начался сегодня, 21 мая, в Москве. Одновременно он будет проходить и в других городах России - в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.