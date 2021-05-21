Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России

Компания Tesla может открыть представительства в России и странах СНГ уже в ближайшее время. Об этом на марафоне «Новое знание» объявил американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Я думаю, что мы уже скоро будем присутствовать в России, Tesla будет в России. Я думаю, это будет потрясающе. Конечно, нужно смотреть и более широко, на Казахстан, на страны СНГ», - сказал Маск.

Предприниматель выступил на марафоне, который проходит одновременно в восьми городах России, в онлайн-формате. Помимо Маска, среди иностранных спикеров мероприятия также заявлен сооснователь компании Apple Стив Возняк.