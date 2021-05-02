Чилиец «отстрелялся» от банды грабителей из заправочного пистолета
В Чили водитель противостоял злоумышленникам, облив их бензином.
© Фото: @Osvaldo04110700, Twitter
В Чили мужчина отбился от грабителей при помощи заправочного пистолета. Видео инцидента опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, как к автомобилю гражданина подъезжает фургон, из которого вышли трое мужчин и окружили «жертву» с разных сторон. Однако водитель не растерялся и начал поливать грабителей бензином.
В результате инцидента злоумышленники вернулись в фургон и уехали с заправочной станции.