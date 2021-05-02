Чилиец «отстрелялся» от банды грабителей из заправочного пистолета

В Чили мужчина отбился от грабителей при помощи заправочного пистолета. Видео инцидента опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как к автомобилю гражданина подъезжает фургон, из которого вышли трое мужчин и окружили «жертву» с разных сторон. Однако водитель не растерялся и начал поливать грабителей бензином.

В результате инцидента злоумышленники вернулись в фургон и уехали с заправочной станции.