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Юрист рассказал, когда можно получить двойной штраф за выброс мусора

Светлана Головина
10:00 02.05.2021
Эксперт объяснил, как не нарваться на двойной штраф за выброс мусора.
Юрист рассказал, когда можно получить двойной штраф за выброс мусора
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Россияне, выбрасывающие мусор в неположенном месте - возле дома, в подъезде или из окна, могут получить двойной штраф. Об этом рассказал юрист Александр Татаринов.

Эксперт пояснил, что за бытовые отходы пока мешок не окажется в контейнере несет ответственность человек,  поскольку до этого момента «речь идет о его собственности». После этого мусор становится сферой ответственности оператора по вывозу ТБО и за его уборку отвечают коммунальщики.

«Если кто-то выбросил пакет с отходами возле подъезда или вовсе из окна, то ему придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей. Это касается любого мусора, любого объема, от окурка до "картофельного" мешка с отходами», - сказал Татаринов в интервью «Российской газете».

Юрист акцентировал, что за повторное правонарушение гражданину выпишут двойной штраф.  Свидетелю инцидента нужно обратиться к участковому, для составления акта.

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