Юрист рассказал, когда можно получить двойной штраф за выброс мусора

Россияне, выбрасывающие мусор в неположенном месте - возле дома, в подъезде или из окна, могут получить двойной штраф. Об этом рассказал юрист Александр Татаринов.

Эксперт пояснил, что за бытовые отходы пока мешок не окажется в контейнере несет ответственность человек, поскольку до этого момента «речь идет о его собственности». После этого мусор становится сферой ответственности оператора по вывозу ТБО и за его уборку отвечают коммунальщики.

«Если кто-то выбросил пакет с отходами возле подъезда или вовсе из окна, то ему придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей. Это касается любого мусора, любого объема, от окурка до "картофельного" мешка с отходами», - сказал Татаринов в интервью «Российской газете».

Юрист акцентировал, что за повторное правонарушение гражданину выпишут двойной штраф. Свидетелю инцидента нужно обратиться к участковому, для составления акта.