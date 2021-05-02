Потушенный огонь войны: пожарное управление Алеппо реформировали для работы в мирное время

Управление пожарных частей сирийского Алеппо реформировали, чтобы повысить эффективность работы в условиях мирного времени. В 2020 году в департаменте сообщали, что до войны в пожарных частях города работали более 360 человек, но многие были вынуждены покинуть Алеппо с началом боевых действий. На пожарных машинах до сих пор остались десятки отверстий от пуль и осколков. Все они – напоминание о войне в городе.

После войны пожарный департамент Алеппо подвергся серьезной реформе. До боевых действий в городе было девять крупных пожарных частей. Боевики разрушили больше половины из них. Правительство выделило деньги на ремонт оставшихся, и теперь в экономической столице Сирии есть, кому тушить пламя.

В городе жарко - плюс 34 градуса. Мусор горит то тут, то там. Протянуть рукав, подать воду – на все это уходит десять секунд, не больше. Мухммед Бадр Мухаммед говорит, что ему очень помогает опыт, полученный во время боевых действий. Тогда пожарные приезжали к огню под обстрелом и работали еще быстрее, чем сейчас.

«Во время войны было очень опасно. Во-первых, сами пожары были сложные, во-вторых, выезжая на вызов мы не могли гарантировать, что доберемся до места. По пути были обстрелы и не раз по пожарным машинам стреляли снайперы. А сейчас эти пожары несложные. Это как легкая прогулка», - объяснил пожарный.

По словам начальника городской пожарной части Муфсина Канани, помощь в оснащении и ремонте пожарных частей Алеппо оказали власти Сирии. Он отметил, что во время войны служба работала без перерыва из-за огромного количества обстрелов.

«Много домов было разрушено, мы доставали пострадавших из них и даже возили раненых, потому что скорая помощь не успевала приехать. Мы брали раненых и везли их в больницу», - рассказал Канани.

Сейчас пожарным не приходится выполнять двойную работу. Реагируют сотрудники на каждый , даже самый незначительный вызов. Вот тут, например, кто-то развел костер прямо на дороге, и огонь стал быстро распространяться по сухой траве. Пламя сбили за несколько секунд.