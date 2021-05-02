Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Потушенный огонь войны: пожарное управление Алеппо реформировали для работы в мирное время

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
00:03 02.05.2021
Управление пожарных частей сирийского Алеппо реформировали, чтобы повысить эффективность работы в условиях мирного времени.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Управление пожарных частей сирийского Алеппо реформировали, чтобы повысить эффективность работы в условиях мирного времени. В 2020 году в департаменте сообщали, что до войны в пожарных частях города работали более 360 человек, но многие были вынуждены покинуть Алеппо с началом боевых действий. На пожарных машинах до сих пор остались десятки отверстий от пуль и осколков. Все они – напоминание о войне в городе.

После войны пожарный департамент Алеппо подвергся серьезной реформе. До боевых действий в городе было девять крупных пожарных частей. Боевики разрушили больше половины из них. Правительство выделило деньги на ремонт оставшихся, и теперь в экономической столице Сирии есть, кому тушить пламя.

В городе жарко - плюс 34 градуса. Мусор горит то тут, то там. Протянуть рукав, подать воду – на все это уходит десять секунд, не больше. Мухммед Бадр Мухаммед говорит, что ему очень помогает опыт, полученный во время боевых действий. Тогда пожарные приезжали к огню под обстрелом и работали  еще быстрее, чем сейчас.

«Во время войны  было очень опасно. Во-первых, сами пожары были сложные, во-вторых, выезжая на вызов мы не могли гарантировать, что доберемся до места. По пути были обстрелы и не раз по пожарным машинам стреляли снайперы. А сейчас эти пожары  несложные. Это как легкая прогулка», - объяснил пожарный.

По словам начальника городской пожарной части Муфсина Канани, помощь в оснащении и ремонте пожарных частей Алеппо оказали власти Сирии. Он отметил, что во время войны служба работала без перерыва из-за огромного количества обстрелов.

«Много домов было разрушено, мы доставали пострадавших из них и даже возили раненых, потому что скорая помощь не успевала приехать. Мы брали раненых и везли их в больницу», - рассказал Канани.

Сейчас пожарным не приходится выполнять двойную работу. Реагируют сотрудники на каждый , даже самый незначительный вызов. Вот тут, например, кто-то развел костер прямо на дороге, и огонь стал быстро распространяться по сухой траве. Пламя сбили за несколько секунд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:29 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение
21:21 В стране и мире
В Москву доставили Благодатный огонь
21:48 В стране и мире
Рост есть, но ситуация не критическая: Собянин оценил обстановку с COVID-19 в Москве
19:29 В стране и мире
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
21:06 В стране и мире
Видео
Партия «Спутника V» прибыла в Монголию
Популярное
Популярное
Видео
«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.