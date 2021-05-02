Путин прибыл в Храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение

Глава Российской Федерации Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя в Москве, чтобы посетить пасхальное богослужение. Торжественную церемонию в честь одного из главных православных праздников совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Посещение службы в честь Светлой Пасхи, проводящейся в столичном храме, является традиционным для российского лидера. Лишь два раза за время нахождения на посту президента РФ Путин праздновал Пасху в других храмах - в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга в 2000 году и в Свято-Никольском соборе в Душанбе в 2003 году во время визита в Таджикистан.