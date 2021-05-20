Евросоюз рекомендовал разрешить въезд привитым от COVID-19 иностранцам

В Евросоюзе обнародовали принятое накануне решение, согласно которому странам-участницам объединения рекомендовано разрешить въезд иностранным гражданам, которые за две недели до поездки вакцинировались от коронавируса одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами.

«В том случае, если государства - члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА препаратом или препаратом из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия», - сказано в документе.

Ранее стало известно, что власти ЕС достигли соглашения о разрешении на въезд в союз туристов из третьих стран, получивших одобренную на территории объединения вакцину от COVID-19. Также сообщалось, что вопрос открытия границ и сертификатов о вакцинации должен стать одним из главных на саммите лидеров стран и правительств Евросоюза 25 мая.