Одна из ниток энергомоста в Крым получила повреждение. Об этом рассказал министр топлива и энергетики полуострова Евгений Рукавишников. Он уточнил, что инцидент произошел на одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым и зафиксирован впервые.

«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста - одна фаза Тамань - Кафа, первая цепь. Что вызвало сокращение ресурса резерва, который имелся, на 25%», - приводит ТАСС слова министра.

По словам Рукавишникова, будет произведено переключение на резервную линию, однако этот процесс займет определенное время.

Министр также обратил внимание, что региону следует задействовать собственные источники энергии, обращаясь к энергомосту только как к резервному источнику энергоснабжения.

В 2018 году в Крыму запустили первые блоки новых электростанций под Симферополем и Севастополем, весной 2019 заработали вторые энергоблоки. Ввод в эксплуатацию станций позволил региону получать 940 МВт. Около трети электроэнергии регион получает по энергомосту из других российских субъектов.