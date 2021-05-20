Агроном рассказал, чем отличаются российские ягоды от иностранных

С наступлением теплого времени года в Россию приходит ягодный сезон. Прилавки рынков и магазинов в ближайшее время будут заполнены свежими ягодами, выращенными в разных странах, в теплицах и на грядках. О том, какому продукту стоит отдать предпочтение, в беседе со «Звездой» рассказал директор Мичуринского сада, главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.

«Если мы говорим о выращенных ягодах, то чем ближе к нам производитель, тем качественнее ягода. Одно дело - в Голландии в теплицах, другое - в Подмосковье на грядках», - объяснил эксперт.

Агроном при этом добавил, что отечественные сорта ягод, представленные на российском рынке, вкуснее иностранных. Это, по словам специалиста, связано с тем, что более вкусные сорта, как правило, менее транспортабельные, а значит, ягода, поставляемая из-за рубежа, проигрывает в качестве нашему продукту.

«Во-первых, традиционно сорта наши вкуснее. Потому что наиболее вкусные сорта они менее транспортабельные. Время от сбора до потребления должно быть сокращено. Из Голландии эти нежные десертные сорта не повезут... Для потребления важны в первую очередь вкусовые качества», - резюмировал Викулов.

Ранее другой российский агроном Михаил Воробьев рассказал, какими правилами следует руководствоваться при выборе клубники.