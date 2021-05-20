Минпромторг признан потерпевшей стороной по делу замглавы его департамента

Министерство промышленности и торговли РФ было признано потерпевшей стороной по уголовному делу о крупном мошенничестве против заместителя главы Департамента развития фармацевтической промышленности Ольги Покидышевой и экс-главы департамента Ольги Колотиловой.

«Министерство промышленности и торговли РФ оказывает следствию все необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу», - говорится в сообщении.

Ранее Покидышеву заключили под стражу до 19 июля. Кроме того, следователи просили арестовать Колотилову.