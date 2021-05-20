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Военные дипломаты из полусотни стран ознакомились с системой подготовки офицеров российских ракетных подразделений

Андрей Аркадьев
16:41 20.05.2021
Военным атташе продемонстрировали отработку действий курсантов на комплексном тренажере оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Михайловскую военную артиллерийскую академию посетили более 70 иностранных военные атташе из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Они ознакомились с системой подготовки офицеров артиллерийских и ракетных подразделений. Иностранные гости побывали на занятиях по артиллерийской разведке и технической подготовке.

Заместитель главкома Сухопутными войсками Александр Матовников рассказал о системе подготовки военнослужащих. Представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств увидели, как обучаются на мультимедийных тренажерах будущие артиллеристы.

Также военным атташе продемонстрировали отработку действий курсантов на комплексном тренажере оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Двадцать первого мая на полигоне Лужский Западного военного округа офицерам иностранных государств продемонстрируют боевые возможности ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

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