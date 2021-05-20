Собянин охарактеризовал ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице сложной. Однако, по мнению градоначальника, обстановка не драматичная и никаких серьезных отклонений не наблюдается.

«Что касается ситуации, она остается сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

При этом мэр столицы акцентировал внимание москвичей на необходимости соблюдения всех ранее введенных профилактических мер. Особенно внимательно Собянин попросил отнестись к вопросу вакцинации перед планируемым отпуском.

«Если ты до этого не болел, у тебя нет антител, надо обязательно привиться. Не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих. Это первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску», - заключил мэр.

За минувшие сутки число больных коронавирусом в Москве выросло на 3 312 человек, до 1 148 508. Днем ранее было зафиксировано 2 096 новых больных. Собянин уточнил, что на сегодняшний день порядка 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от COVID-19.