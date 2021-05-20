Ученые предупредили о росте числа мощных извержений на Солнце

В ближайшие годы активность главной звезды нашей системы начнет нарастать, что связано с наступлением определенной фазы солнечного цикла. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о космической погоде за последние 150 лет.

Как говорится в публикации на сайте Phys.org, сотрудники Редингского университета связали увеличение числа выбросов коронарной массы с так называемым «сезоном активности»: случаи мощных извержений на Солнце с большей вероятностью будут происходить в начале четных солнечных циклов и в конце нечетных. Именно к такому относится 25-й период, в который светило вошло два года назад.

Ученые полагают, что каждые 11 лет происходит смена магнитных полюсов Солнца, которые возвращаются на свое место через 22 года, то есть в конце следующего цикла. Это позволяет спрогнозировать поведение звезды в солнечных «минимумах» и «максимумах».

По мнению физика из Редингского университета Мэтью Оуэнса, результаты работы помогут делать более точные прогнозы космической погоды, которые стоит учитывать при планировании межпланетных миссий, в том числе на Луну и Марс.