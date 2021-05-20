Путин: в ВС РФ появляется самое современное вооружение без милитаризации бюджета страны
Президент упомянул важность сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров, а также концентрации ресурсов на самых значимых направлениях развития Вооруженных сил.
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Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получают современное, местами не имеющее аналогов оружие, и это не требует милитаризации государственного бюджета.
«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые подводные и надводные корабли, самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к средствам», - сказал президент на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.
Также президент упомянул влияние сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров, а также концентрации ресурсов на самых значимых направлениях развития Вооруженных сил.